Названы предварительные даты ЕГЭ в 2025 году

Согласно документам, досрочный период ЕГЭ проведут с 21 марта по 21 апреля 2025 года, основной период — с 23 мая по 4 июля 2025 года, также будет дополнительный период — с 4 по 23 сентября 2025 года.
Расписание экзаменов выглядит следующим образом:
- 23 мая — по истории, литературе и химии;
- 27 мая — по математике базового и профильного уровней;
- 30 мая — по русскому языку;
- 2 июня — обществознание и физика;
- 5 июня — по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
- 10 и 11 июня — ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.
С 16 по 23 июня запланированы резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, а также 3 и 4 июля — дни для пересдач одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.
Согласно проекту ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода:
- досрочный (с 22 апреля по 17 мая),
- основной (с 21 мая по 2 июля),
- дополнительный (со 2 по 23 сентября).
Проекты опубликованных документов будут обсуждать до 1 ноября 2024 года.