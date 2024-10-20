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Названы предварительные даты ЕГЭ в 2025 году

Появились проекты приказов Минпросвещения России и Рособрнадзора с расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ на 2025 год. Они опубликованы на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документам, досрочный период ЕГЭ проведут с 21 марта по 21 апреля 2025 года, основной период — с 23 мая по 4 июля 2025 года, также будет дополнительный период — с 4 по 23 сентября 2025 года.

Расписание экзаменов выглядит следующим образом:

  • 23 мая — по истории, литературе и химии;
  • 27 мая — по математике базового и профильного уровней;
  • 30 мая — по русскому языку;
  • 2 июня — обществознание и физика;
  • 5 июня — по биологии, географии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам;
  • 10 и 11 июня — ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам.

С 16 по 23 июня запланированы резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам, а также 3 и 4 июля — дни для пересдач одного из предметов ЕГЭ по выбору выпускника.

Согласно проекту ОГЭ для выпускников 9 классов также разделено на три периода:

  • досрочный (с 22 апреля по 17 мая),
  • основной (с 21 мая по 2 июля),
  • дополнительный (со 2 по 23 сентября).

Проекты опубликованных документов будут обсуждать до 1 ноября 2024 года.

образование