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Стало известно, когда в Евпатории включат отопление

Юрьев: отопление в Евпатории начнут включать отопление 21 октября.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 21 октября, в Евпатории начнут включать отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.

По его словам, в Евпатории полностью завершилось подключение нового участка водопроводных сетей. В субботу началось заполнение системы водоснабжения города. При этом как рассказал руководитель администрации, поэтапно повышается давление.

«К вечеру планируем возобновить подачу горячей воды, а с завтрашнего для будем включать отопление в городе», — отметил Юрьев.

Градоначальник уточнил, что сначала тепло появится в социальных объектах. Далее отопление начнут включать и в многоэтажках.

«Благодарю сотрудников ГУП РК “Вода Крыма” за проделанную работу», — написал Юрьев.

ЖКХ