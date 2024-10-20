Стало известно, когда в Евпатории включат отопление

В понедельник, 21 октября, в Евпатории начнут включать отопление. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Александр Юрьев.
По его словам, в Евпатории полностью завершилось подключение нового участка водопроводных сетей. В субботу началось заполнение системы водоснабжения города. При этом как рассказал руководитель администрации, поэтапно повышается давление.
«К вечеру планируем возобновить подачу горячей воды, а с завтрашнего для будем включать отопление в городе», — отметил Юрьев.
Градоначальник уточнил, что сначала тепло появится в социальных объектах. Далее отопление начнут включать и в многоэтажках.
«Благодарю сотрудников ГУП РК “Вода Крыма” за проделанную работу», — написал Юрьев.