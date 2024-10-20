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В Башкирии объявили поиски пропавшего полгода назад Ильдуса Галеева

Подробности сообщили в «Лиза Алерт».

Источник: Комсомольская правда

В Сибае начались поиски пропавшего 6 марта 44-летнего Ильдуса Галеева. По информации волонтеров «Лиза Алерт» мужчина вышел в тот день из дома и исчез.

Во что был одет пропавший, неизвестно. Сообщается только, что у него темные волосы, карие глаза, худощавое телосложение и рост около 180 см.

Если вы что-то знаете о нем или слышали, сообщите, пожалуйста, по телефону 8 800 700 54 52.

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