В МЧС рассказали, кто несет ответственность, если при тушении пожара у соседей повредили имущество

В МЧС Беларуси объяснили, кто несет ответственность, если при тушении пожара у соседей с верхнего этажа водой повредили имущество.
Спасатели отметили, что современные технологии тушения позволяют ликвидировать пожар с минимальным ущербом для ниже расположенных или смежных помещений.
«Если ущерб все же причинен, ответственность за восстановление лежит на лице, по чьей вине произошло возгорание», — разъяснили в МЧС.
Там уточнили, что если квартира не застрахована по обязательному или добровольному договору, то можно обратиться с исковым заявлением в суд по восстановлению поврежденного имущества.
Ранее мы писали, что соседи вывели пенсионерку из горящей квартиры в Могилеве.
Еще рассказали, что дебошир угрожал милиционерам бензопилой и получил пулю в Ивацевичском районе.
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