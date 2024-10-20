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В МЧС рассказали, кто несет ответственность, если при тушении пожара у соседей повредили имущество

В МЧС рассказали, кто ответственен, за поврежденное имущество при тушении пожара.

Источник: Комсомольская правда

В МЧС Беларуси объяснили, кто несет ответственность, если при тушении пожара у соседей с верхнего этажа водой повредили имущество.

Спасатели отметили, что современные технологии тушения позволяют ликвидировать пожар с минимальным ущербом для ниже расположенных или смежных помещений.

«Если ущерб все же причинен, ответственность за восстановление лежит на лице, по чьей вине произошло возгорание», — разъяснили в МЧС.

Там уточнили, что если квартира не застрахована по обязательному или добровольному договору, то можно обратиться с исковым заявлением в суд по восстановлению поврежденного имущества.

Ранее мы писали, что соседи вывели пенсионерку из горящей квартиры в Могилеве.

Еще рассказали, что дебошир угрожал милиционерам бензопилой и получил пулю в Ивацевичском районе.

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