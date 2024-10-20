МАРТ займется слишком частым «высоким спросом» на такси у «Яндекс Go»

В связи с этим от сервиса требуются определенные действия. Прежде всего необходимо ввести ценовое регулирование.
«Кроме того, автоматически вступают в силу все требования антимонопольного законодательства: недискриминационные условия доступа потребителей к услугам, недопущение монопольно высоких или низких цен», — заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.
МАРТ также выразил обеспокоенность тем, что в приложении «Яндекс Go» участились случаи предложения такси по повышенному тарифу, аргументируя это высокой загруженностью водителей, даже вне часа пик.
Ранее Минский городской исполнительный комитет также заявлял о признании монопольного положения «Яндекс Go» и необходимости в обязательной альтернативе. Рассматривались предложения о создании национального оператора такси аналогичного типа.