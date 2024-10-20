МАРТ займется слишком частым «высоким спросом» на такси у «Яндекс Go»

«Кроме того, автоматически вступают в силу все требования антимонопольного законодательства: недискриминационные условия доступа потребителей к услугам, недопущение монопольно высоких или низких цен», — заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.