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МАРТ займется слишком частым «высоким спросом» на такси у «Яндекс Go»

Белорусский антимонопольный регулятор МАРТ официально признал компанию «Яндекс Go» монополистом на рынке пассажирских перевозок страны. Об этом сообщает БЕЛТА.

В связи с этим от сервиса требуются определенные действия. Прежде всего необходимо ввести ценовое регулирование.

«Кроме того, автоматически вступают в силу все требования антимонопольного законодательства: недискриминационные условия доступа потребителей к услугам, недопущение монопольно высоких или низких цен», — заявил первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

МАРТ также выразил обеспокоенность тем, что в приложении «Яндекс Go» участились случаи предложения такси по повышенному тарифу, аргументируя это высокой загруженностью водителей, даже вне часа пик.

Ранее Минский городской исполнительный комитет также заявлял о признании монопольного положения «Яндекс Go» и необходимости в обязательной альтернативе. Рассматривались предложения о создании национального оператора такси аналогичного типа.

экономика