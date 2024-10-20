Станцию «Горьковская» в Петербурге начнут закрывать по будням с 21 октября

Станцию метро «Горьковская» в Петербурге начнут закрывать для входа с 21 октября. Об этом снова предупредили жителей города в комитете по транспорту. Полностью работу станции останавливать не будут, но по будням пассажирам придется пользоваться другим видом транспорта.