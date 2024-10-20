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Станцию «Горьковская» в Петербурге начнут закрывать по будням с 21 октября

На станции до 17 декабря будут ремонтировать эскалатор.

Источник: Комсомольская правда

Станцию метро «Горьковская» в Петербурге начнут закрывать для входа с 21 октября. Об этом снова предупредили жителей города в комитете по транспорту. Полностью работу станции останавливать не будут, но по будням пассажирам придется пользоваться другим видом транспорта.

Вестибюль будет закрыт на вход по будням с 8:10 утра до 9:50. Также в вечерний час-пик с 17:00 до 19:00.

— При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени ограничения вестибюля станции на вход с учетом фактического пассажиропотока. Просим заранее планировать маршрут поездок, — уточняет в пресс-службе комтранса.

Для удобства на время ограничения работы, пассажиры могут воспользоваться наземным транспортом от станции «Горьковская». Например, до "Петроградской ходят автобусы 46 и 76, а также трамвай № 40.