В Челябинске увеличился спрос на дорожных рабочих

Такие данные приводят эксперты «Авито Работа». Челябинск занимает четвертую строчку рейтинга городов, где увеличился спрос на дорожных рабочих. По сравнению с прошлым годом он вырос на 41%. Средняя зарплата в этой сфере составляет 75 287 рублей. На 48% чаще стали требоваться разнорабочие, на 47% — бригадиры, на 38% — стропальщики.