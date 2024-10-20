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В Челябинске увеличился спрос на дорожных рабочих

Такие данные приводят эксперты «Авито Работа».

Такие данные приводят эксперты «Авито Работа». Челябинск занимает четвертую строчку рейтинга городов, где увеличился спрос на дорожных рабочих. По сравнению с прошлым годом он вырос на 41%. Средняя зарплата в этой сфере составляет 75 287 рублей. На 48% чаще стали требоваться разнорабочие, на 47% — бригадиры, на 38% — стропальщики.

На первом месте рейтинга находится Екатеринбург (спрос увеличился на 114%), на нижней строчке — Казань (плюс 32%).

По мнению Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», рост связан с запуском новых строительных проектов в этих городах и развитием дорожной сети по всей стране. Компании стараются привлекать новые кадры не только хорошей зарплатой, но и комфортными условиями труда.

экономика
занятость