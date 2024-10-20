В Челябинске увеличился спрос на дорожных рабочих

Такие данные приводят эксперты «Авито Работа». Челябинск занимает четвертую строчку рейтинга городов, где увеличился спрос на дорожных рабочих. По сравнению с прошлым годом он вырос на 41%. Средняя зарплата в этой сфере составляет 75 287 рублей. На 48% чаще стали требоваться разнорабочие, на 47% — бригадиры, на 38% — стропальщики.
На первом месте рейтинга находится Екатеринбург (спрос увеличился на 114%), на нижней строчке — Казань (плюс 32%).
По мнению Романа Губанова, директора по развитию «Авито Работы», рост связан с запуском новых строительных проектов в этих городах и развитием дорожной сети по всей стране. Компании стараются привлекать новые кадры не только хорошей зарплатой, но и комфортными условиями труда.