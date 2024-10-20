Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет

За свою карьеру артист исполнил партии в десятках театральных работ, а также работал педагогом и балетмейстером. В частности, в 1965—1973 годах Гридин был педагогом Ленинградского художественного училища (ЛХУ), в 1975—1977 годах — балетмейстером-репетитором «Театра Вельки» в Варшаве. В 1982—1983 годах он был педагогом хореографического училища в Лейпциге, а в период с 1984—1989 годы — балетмейстером-репетитором театра им. Кирова.