Актер из фильма «Женитьба Бальзаминова» Анатолий Гридин умер в возрасте 94 лет

«Ночью на 95-м году жизни не стало Анатолия Васильевича Гридина. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Анатолия Васильевича, его друзьям и ученикам», — говорится в сообщении на сайте учреждения.
Там отметили, что Гридин был мастером пластической пантомимы и запомнился зрителям как харизматичный артист, сочетавший академизм классического танца с невероятной актерской выразительностью.
Гридин родился 20 октября 1929 года в Новосибирске. В 1944—1947 годах учился в хореографической студии при Новосибирском театре, в 1945—1950 годах служил в Новосибирском театре оперы и балета, с 1952 по 1982 годы — в Кировском (Мариинском театре).
За свою карьеру артист исполнил партии в десятках театральных работ, а также работал педагогом и балетмейстером. В частности, в 1965—1973 годах Гридин был педагогом Ленинградского художественного училища (ЛХУ), в 1975—1977 годах — балетмейстером-репетитором «Театра Вельки» в Варшаве. В 1982—1983 годах он был педагогом хореографического училища в Лейпциге, а в период с 1984—1989 годы — балетмейстером-репетитором театра им. Кирова.
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