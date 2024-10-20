Неизвестные хулиганы раздавили уникальные арбузы в Ростове-на-Дону

Уникальные арбузы, которые выросли на оживленной улице в центре Ростова-на-Дону, безжалостно раздавили вандалы. Фотографии опубликовали очевидцы в соцсетях.
Кто именно и зачем совершил это хулиганство, неизвестно. Интернет-пользователи остались в негодовании и недоумении после варварского поступка.
Некоторые при этом отметили, что история получилась грустной из-за огласки. Якобы нечаянная слава, которая обрушилась на ростовские арбузы на днях, привлекла не только любителей природы.
Напомним, два небольших арбуза нашли среди листьев на улице Максима Горького. Необычная зелень, видимо, выросла из брошенных семечек. Растения никто не замечал до публикации фото в соцсетях, а потом в СМИ.