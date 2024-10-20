«По комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран». МИД РФ сказал, как изменится роуминг между Беларусью и Россией с 1 января 2025 года

Министерство иностранных дел России заявил, что введут комфортные тарифы на звонки с 1 января 2025 года. Слова директора второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексея Полищука приводит РИА «Новости».
Говоря о значении отмены роуминга в Союзном государстве, Полищук отметил: данная мера будет позитивной для развития туризма и укрепления контактов белорусов и россиян. Потому представитель внешнеполитического ведомства подчеркнул:
— Значение полной отмены роуминга в Союзном государстве понимают и в России, и в Беларуси.
Алексей Полищук напомнил, что с 1 апреля 2022 года уже была отменена плата за входящие вызовы в роуминге. А впереди — новый шаг в данном направлении. Речь вот о чем:
— Сейчас готовится следующий шаг — обеспечение с 1 января 2025 года белорусских и российских абонентов на территории Союзного государства услугами связи по комфортным тарифам, сопоставимым в мобильных сетях двух стран.
Спикер МИД РФ сказал, что необходимые договоренности достигли 27 сентября в Минске на заседании Группы высокого уровня Совмина Союзного государства. И отметил, что в данный момент ведется проработка профильными органами деталей с телекоммуникационными компаниями.
Тем временем белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.