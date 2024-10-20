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Туман и ветер: какой будет погода в Казахстане 21 октября

АЛМАТЫ, 20 окт — Sputnik. С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории республики синоптики прогнозируют дожди.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 58% 763 мм рт. ст. +11°
Источник: Sputnik.kz

На юге, юго-востоке с грозами, ночью на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди, в ночные часы в северных областях прогнозируются осадки (дождь, снег). По Казахстану ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке, в центре — усиление ветра.

Ночью на западе, в центре Жетысуской области сохранятся заморозки 3 градуса.

Погода в мегаполисах

Астана: переменная облачность, днем дождь. Ветер юго-западный 7−12 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 8−10 тепла.

Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2−7 м/с. Температура воздуха ночью 5−7, днем 18−20 тепла.

Шымкент: переменная облачность, утром и днем дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, утром и днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 18−20 тепла.