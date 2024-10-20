Туман и ветер: какой будет погода в Казахстане 21 октября

На юге, юго-востоке с грозами, ночью на западе, северо-западе страны ожидаются сильные дожди, в ночные часы в северных областях прогнозируются осадки (дождь, снег). По Казахстану ночью и утром ожидается туман, на юге, востоке, в центре — усиление ветра.