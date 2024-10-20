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Температура воздуха в Башкирии опустится до −7 градусов

Синоптики передали прогноз погоды до середины недели.

Сейчас в Олбани: +12° 0 м/с 58% 763 мм рт. ст. +11°
Источник: Комсомольская правда

Синоптики передали прогноз погоды на 21, 22 и 23 октября. Информация опубликована на сайте Башгидрометцентра.

По предоставленным данным, 21 октября, ожидают умеренный ветер. Температура воздуха ночью −2,-7°, местами +3, +8°, днем +8, +13°.

22 октября ожидают порывистый ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до +5°, днем +7, +12°.

23 октября ожидают небольшой дождь и умеренный ветер, который на юге будет порывистым. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до +5°, днем +7,+12°. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.