Температура воздуха в Башкирии опустится до −7 градусов

Синоптики передали прогноз погоды на 21, 22 и 23 октября. Информация опубликована на сайте Башгидрометцентра.
По предоставленным данным, 21 октября, ожидают умеренный ветер. Температура воздуха ночью −2,-7°, местами +3, +8°, днем +8, +13°.
22 октября ожидают порывистый ветер. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до +5°, днем +7, +12°.
23 октября ожидают небольшой дождь и умеренный ветер, который на юге будет порывистым. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до +5°, днем +7,+12°. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.