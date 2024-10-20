Температура воздуха в Башкирии опустится до −7 градусов

23 октября ожидают небольшой дождь и умеренный ветер, который на юге будет порывистым. Температура воздуха ночью 0,-5°, местами до +5°, днем +7,+12°. Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.