Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю

В ночь на вторник будет уже + 3… +8, а в дневные часы столбик термометра поднимется до +13… +18 градусов. В среду это + 4… + 9 ночью и +15… +20 днем. А в четверг и пятницу после ночи с ее +5… +10 днем можно рассчитывать даже на +16… +21, обещает синоптик.