Пушкинская осень придет в Крым: прогноз погоды на неделю

В ночь на понедельник влияние тыловой части циклона, ушедшего на восток, еще сохранится, поэтому местами в Крыму возможен небольшой дождь, а температура будет самой низкой за последние дни: ночью +2… +4 в Симферополе и +1… +6 по республике.
Днем на погоде уже скажется влияние восточного крыла антициклона, и осадки пойдут на убыль, обещает Тишковец. Небольшие дожди возможны лишь на самом востоке полуострова, в районе Керчи.
При этом температура в первый день недели достигнет +11… +13 в крымской столице, по всему полуострову возможен разброс + 9… +14.
«А начиная со вторника, 22 октября, и дальше практически до конца недели инициатива перейдет к антициклону. Никаких осадков, много солнца. И ветры развернутся на южные более теплые румбы, принесут нам часть средиземноморского тепла», — говорит Тишковец.
В ночь на вторник будет уже + 3… +8, а в дневные часы столбик термометра поднимется до +13… +18 градусов. В среду это + 4… + 9 ночью и +15… +20 днем. А в четверг и пятницу после ночи с ее +5… +10 днем можно рассчитывать даже на +16… +21, обещает синоптик.
«Это уже даже несколько теплее, чем должно быть в середине октября. Растительность приобретает краски — багрянец, золото. И можно сказать, что наступает настоящая пушкинская Болдинская осень со всеми ее красотами и синим небом. То есть классическая русская осень», — заключил синоптик.