Мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?»

Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» рассказал о новом виде мошенничества в популярных мессенджерах, которое может угрожать и белорусам.
Суть действий киберпреступников такова: в мессенджер приходит сообщение со словами «Привет, это ты на фото?», а к нему прикрепляется файл, в заголовке которого имеется слово «фото». Но для обеспечения безопасности своего гаджета пользователь должен обратить внимание на то, что на самом деле за файл прилагается к сообщению.
«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения», — подчеркнули российские киберполицейские из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
Пользователям (в том числе белорусским) следует быть бдительными, а также предупредить родных и близких. Файлы в подобных сомнительных сообщениях нельзя скачивать ни в коем случае! Под видом снимков пользователь может установить на свой смартфон или другой гаджет вредоносную программу.
Тем временем МИД РФ сказал, что комфортные тарифы на связь между Беларусью и Россией введут с 1 января 2025 года.
А белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.