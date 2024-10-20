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Мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?»

Мошенники могут угрожать белорусам опасными файлами с вопросом «Это ты на фото?».

Источник: Комсомольская правда

Телеграм-канал «Вестник Киберполиции России» рассказал о новом виде мошенничества в популярных мессенджерах, которое может угрожать и белорусам.

Суть действий киберпреступников такова: в мессенджер приходит сообщение со словами «Привет, это ты на фото?», а к нему прикрепляется файл, в заголовке которого имеется слово «фото». Но для обеспечения безопасности своего гаджета пользователь должен обратить внимание на то, что на самом деле за файл прилагается к сообщению.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения», — подчеркнули российские киберполицейские из Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Пользователям (в том числе белорусским) следует быть бдительными, а также предупредить родных и близких. Файлы в подобных сомнительных сообщениях нельзя скачивать ни в коем случае! Под видом снимков пользователь может установить на свой смартфон или другой гаджет вредоносную программу.

Тем временем МИД РФ сказал, что комфортные тарифы на связь между Беларусью и Россией введут с 1 января 2025 года.

А белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.