Мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?»

Суть действий киберпреступников такова: в мессенджер приходит сообщение со словами «Привет, это ты на фото?», а к нему прикрепляется файл, в заголовке которого имеется слово «фото». Но для обеспечения безопасности своего гаджета пользователь должен обратить внимание на то, что на самом деле за файл прилагается к сообщению.