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Йоаким Броден рассказал, что Sabaton работают над новой музыкой

Фронтмен шведской метал-группы Sabaton Йоаким Броден поделился, что коллектив «уже работает» над новым альбомом. Последний EP музыкантов Stories From The Western Front увидел свет весной 2023 года.

Источник: Звук

Фронтмен шведской метал-группы Sabaton Йоаким Броден поделился, что коллектив «уже работает» над новым альбомом. Последний EP музыкантов Stories From The Western Front увидел свет весной 2023 года.

У Sabaton уже «есть некоторый материал» для будущего лонгплея. Об этом Броден рассказал в шоу Wired In The Empire.

Фронтмен также добавил, что группа почти всегда работает над новой музыкой. Как признался Йоаким, иногда он хочет сделать перерыв после записи альбома, но все равно в итоге не может надолго перестать сочинять песни.

Недавно Sabaton выпустили фильм-концерт The Tour To End All Tours, благодаря которому зрители смогли насладиться прошлогодним шоу коллектива в Амстердаме на арене Ziggo Dome.