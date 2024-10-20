Йоаким Броден рассказал, что Sabaton работают над новой музыкой

Фронтмен шведской метал-группы Sabaton Йоаким Броден поделился, что коллектив «уже работает» над новым альбомом. Последний EP музыкантов Stories From The Western Front увидел свет весной 2023 года.
У Sabaton уже «есть некоторый материал» для будущего лонгплея. Об этом Броден рассказал в шоу Wired In The Empire.
Фронтмен также добавил, что группа почти всегда работает над новой музыкой. Как признался Йоаким, иногда он хочет сделать перерыв после записи альбома, но все равно в итоге не может надолго перестать сочинять песни.
Недавно Sabaton выпустили фильм-концерт The Tour To End All Tours, благодаря которому зрители смогли насладиться прошлогодним шоу коллектива в Амстердаме на арене Ziggo Dome.