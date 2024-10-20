Шер заявила, что ее песня Believe «навсегда изменила звучание музыки»

Песня появилась случайно после ссоры артистки с ее продюсером. Шер тогда высказала ему: «Чувак, если ты хочешь, чтобы получилось лучше, найди другого вокалиста, потому что я не могу спеть лучше». Уже ближе к вечеру он позвонил ей и сообщил, что «поигрался с устройством подачи звука» и у него что-то получилось. Так и возникло необычное на тот момент звучание, которое долгое время называли «эффектом Шер».