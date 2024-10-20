«Невосполнимая утрата»: пришли новости о гибели жителя Башкирии

Во время СВО погиб старший матрос Ильяс Фарвазов. Об этом сообщили в администрации Давлеканово.
— Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ильяса Ирековича. Это невосполнимая утрата, — выразили соболезнования в муниципалитете.
Прощание с Ильясом состоится завтра. 21 октября. Траурный митинг начнется в 11:00 у памятника воинам-интернационалистам возле здания администрации Давлеканово.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.