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«Невосполнимая утрата»: пришли новости о гибели жителя Башкирии

В СВО погиб Ильяс Фарвазов из Давлеканово.

Источник: Комсомольская правда

Во время СВО погиб старший матрос Ильяс Фарвазов. Об этом сообщили в администрации Давлеканово.

— Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ильяса Ирековича. Это невосполнимая утрата, — выразили соболезнования в муниципалитете.

Прощание с Ильясом состоится завтра. 21 октября. Траурный митинг начнется в 11:00 у памятника воинам-интернационалистам возле здания администрации Давлеканово.

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