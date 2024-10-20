На Старом кладбище Таганрога появились бутафорские захоронения

На Старом кладбище Таганрога создали бутафорские захоронения. Об этом в VK рассказали активисты, которые изучают историю и занимаются сохранением кладбища.
— В нашем городе снимают несколько кинофильмов. Отдельные сцены прорабатывают и на Старом кладбище, — предупредили таганрожцев.
Декорации в виде «могил», судя по публикации, расположили на одной из центральных аллей. После съемок все обещают «вернуть в первозданный вид».
Напомним, ранее для съемок киноленты на здании таганрогской гимназии закрепили полотна с запрещенной нацистской символикой.