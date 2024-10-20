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На Старом кладбище Таганрога появились бутафорские захоронения

Посетителей Старого кладбища Таганрога предупредили о бутафорских захоронениях.

Источник: Комсомольская правда

На Старом кладбище Таганрога создали бутафорские захоронения. Об этом в VK рассказали активисты, которые изучают историю и занимаются сохранением кладбища.

— В нашем городе снимают несколько кинофильмов. Отдельные сцены прорабатывают и на Старом кладбище, — предупредили таганрожцев.

Декорации в виде «могил», судя по публикации, расположили на одной из центральных аллей. После съемок все обещают «вернуть в первозданный вид».

Напомним, ранее для съемок киноленты на здании таганрогской гимназии закрепили полотна с запрещенной нацистской символикой.