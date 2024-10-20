В странах СНГ могут создать археологические миссии РФ

Дубова пояснила, что миссии могли бы включать экспозиционные залы, где рассказывалось бы о находках и местах раскопок, различных помещениях для работы археологов и их жизни. Они бы способствовали более глубокому знакомству жителей стран СНГ с той работой, которая проводится россиянами вместе с местными коллегами, позволяла бы интересующимся осваивать или повышать квалификацию в области археологии. «Например, у Германии есть в Иране в двух городах такие центры, там есть небольшой жилой комплекс, не на месте раскопок. Такие центры обычно устраиваются недалеко от крупных городов, кроме того, там есть небольшой экспозиционный зал с информацией о раскопках, находках», — привела она пример.