В странах СНГ могут создать археологические миссии РФ

АШХАБАД, 20 октября. /ТАСС/. Российские археологические миссии в странах Содружества Независимых Государств (СНГ), где ведутся раскопки, предложила создать главный научный сотрудник Института этнологии и антропологии РАН, руководитель Маргианской археологической экспедиции на юго-востоке Туркмении Надежда Дубова. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом ТАСС.
«В ходе встречи с послом России в Туркмении Иваном Волынкиным в Ашхабаде я говорила о необходимости и целесообразности создания археологических миссий в странах СНГ, где ведутся раскопки. Среди них однозначно стоит выделить Узбекистан, Таджикистан и, конечно, Туркменистан», — сказала она.
Дубова пояснила, что миссии могли бы включать экспозиционные залы, где рассказывалось бы о находках и местах раскопок, различных помещениях для работы археологов и их жизни. Они бы способствовали более глубокому знакомству жителей стран СНГ с той работой, которая проводится россиянами вместе с местными коллегами, позволяла бы интересующимся осваивать или повышать квалификацию в области археологии. «Например, у Германии есть в Иране в двух городах такие центры, там есть небольшой жилой комплекс, не на месте раскопок. Такие центры обычно устраиваются недалеко от крупных городов, кроме того, там есть небольшой экспозиционный зал с информацией о раскопках, находках», — привела она пример.
Также ученая в ходе разговора с послом предложила более широко освещать ведущиеся в Туркмении раскопки. «В конце наших сезонов раскопок, например, делать что-то вроде брифинга об их итогах, пригласить туда дипломатов, ученых, всех заинтересованных лиц», — отметила собеседница.
В 2024 году исполняется 50 лет началам планомерных раскопок на Гонур-Депе. Этот памятник был открыт Российско-туркменской Маргианской археологической экспедицией. Ее история связана с именем выдающегося отечественного археолога Виктора Сарианиди, которому принадлежат два крупнейших археологических открытия XX века. В 1978—1979 годах под городом Шибарганом в Афганистане он нашел семь царских захоронений I в до н. э., в которых находилось более 20 тыс. золотых предметов — один из наиболее крупных кладов, когда-либо найденных археологами.
К концу 1980-х годов в Мервском оазисе на юго-востоке Туркмении он открыл более 200 поселений, центром которых являлся Гонур-Депе. Эти раскопки свидетельствовали о существовании ранее неизвестного центра цивилизации Древнего Востока — Бактрийско-Маргианской археологической культуры, относящейся к эпохе бронзы в Средней Азии.