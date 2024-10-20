В Туркмении нашли древнейшую печать с астрономическим объектом

«За этот год в ходе раскопок мы пополнили обширную коллекцию гонурских печатей, насчитывающую несколько сотен экземпляров, еще 11 печатями, одна из них самая интересная. Ранее мы не находили изображений, которые можно назвать созвездиями: много отдельных звезд, полумесяцев — это тоже астрономические объекты. А вот эта печать характерна тем, что здесь 3 звезды расположены определенным образом, интересно, что у туркмен есть созвездие “Уч йылдыз” (“Три звезды”). Мы и предположили, что это астрономический объект, тогда получится, что это древнейшая такая печать, найденная на территории Туркменистана, но чтобы сказать это с полной уверенностью, находку должны оценить астрономы», — рассказала Дубова.