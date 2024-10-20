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Министр спорта Ковальчук оценил шансы белорусских атлетов на Олимпиаду 2026

Министр спорта Ковальчук оценил шансы белорусских атлетов поехать на Олимпиаду 2026.

Источник: Комсомольская правда

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук в интервью «Известиям» оценил шансы белорусских атлетов поехать на Олимпиаду 2026 года, которую планируется провести в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Отвечая на вопрос о шансах белорусских и российских спортсменов отправиться на зимнюю Олимпиаду-2026 в Италии, Ковальчук сказал:

— Думаю, как и в случае с летней Олимпиадой, здесь всё будет лежать в плоскости работы федераций. Потому что решения принимаются на уровне международных федераций.

По мнению белорусского министра, «нормальная работающая федерация» принимает «нормальные решения».

— А там, где находятся, извините меня, дубиноголовые руководители международных федераций, никаких решений нет, — резюмировал Ковальчук.

Тем временем МИД РФ сказал, что комфортные тарифы на связь между Беларусью и Россией введут с 1 января 2025 года.

А белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.

Еще стало известно, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?». А минчанин украл тележку с газетами, пока почтальон раскладывала прессу по почтовым ящикам.