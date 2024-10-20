На предстоящей неделе в Пермском крае будет тепло, но дождливо

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
В своем телеграм-канале «О погоде из первых рук» начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова рассказала о погоде на предстоящей неделе.
В понедельник и вторник 21 и 22 октября в Пермском крае ожидаются небольшие и умеренные дожди. В Перми — без существенных осадков. Дневной прогрев в регионе составит 6…11°С, в Перми будет 7…9°С.
В середине недели 23 и 24 октября активизируются циклоны: в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные интенсивности дожди. В Перми будет 6…8°С, в Пермском крае 4…9°С.
— В пятницу 25 октября тыловая часть циклона, кроме дождей, обеспечит похолодание Днем в Перми будет не выше 5, в Пермском крае: 3…8°С, — прогнозирует Евгения Пищальникова.