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На предстоящей неделе в Пермском крае будет тепло, но дождливо

Холоднее всего окажется в пятницу.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Комсомольская правда

В своем телеграм-канале «О погоде из первых рук» начальник отдела метеопрогнозов Пермского Гидрометцентра Евгения Пищальникова рассказала о погоде на предстоящей неделе.

В понедельник и вторник 21 и 22 октября в Пермском крае ожидаются небольшие и умеренные дожди. В Перми — без существенных осадков. Дневной прогрев в регионе составит 6…11°С, в Перми будет 7…9°С.

В середине недели 23 и 24 октября активизируются циклоны: в большинстве районов пройдут небольшие и умеренные интенсивности дожди. В Перми будет 6…8°С, в Пермском крае 4…9°С.

— В пятницу 25 октября тыловая часть циклона, кроме дождей, обеспечит похолодание Днем в Перми будет не выше 5, в Пермском крае: 3…8°С, — прогнозирует Евгения Пищальникова.