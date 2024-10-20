Министр спорта Ковальчук не понимает, какой вред белорусский спортсмен может нанести Великобритании

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не понимает, какой вред белорусский спортсмен может нанести Великобритании. Об этом он заявил в интервью «Известиями», отвечая на вопрос о возможном недопуске белорусской футбольной сборной к выездному матчу Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии. Причиной, сообщалось, может быть нежелание Великобритании выдать визы членам команды.