Министр спорта Ковальчук не понимает, какой вред белорусский спортсмен может нанести Великобритании

Министр спорта Беларуси Сергей Ковальчук не понимает, какой вред белорусский спортсмен может нанести Великобритании. Об этом он заявил в интервью «Известиями», отвечая на вопрос о возможном недопуске белорусской футбольной сборной к выездному матчу Лиги наций УЕФА против Северной Ирландии. Причиной, сообщалось, может быть нежелание Великобритании выдать визы членам команды.
Говоря о ситуации, Ковальчук напомнил свой ответ на вопрос о шансах белорусских атлетов поехать на Олимпиаду 2026. По мнению белорусского министра, «нормальная работающая федерация» принимает «нормальные решения».
— Думаю, как и в случае с летней Олимпиадой, здесь всё будет лежать в плоскости работы федераций. Потому что решения принимаются на уровне международных федераций, — говорил Ковальчук.
Аналогично выглядит ситуация и с этапом Лиги наций УЕФА.
— Все находится в плоскости руководителей, которые возглавляют те или иные направления. И если мозгов у кого-то нету, то они принимают такие решения, — сказал Ковальчук.
Также белорусский министр порассуждал и в таком направлении:
— Что спортсмен плохого может сделать Великобритании? Какой, извините, вред он может ей принести? Им бы себя бояться уже.
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