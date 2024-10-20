Глава СК России отреагировал на обращение нижегородца — участника СВО

К Председателю СК России А. И. Бастрыкину через в его виртуальную приёмную в соцсети «ВКонтакте» обратился участник СВО из Нижегородской области. Он, оставшийся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, интересуется, почему его не обеспечили положенным по закону жильем.