Глава СК России отреагировал на обращение нижегородца — участника СВО

К Председателю СК России А. И. Бастрыкину через в его виртуальную приёмную в соцсети «ВКонтакте» обратился участник СВО из Нижегородской области. Он, оставшийся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, интересуется, почему его не обеспечили положенным по закону жильем.
Как следует из заявления, молодой человек, имеющий на иждивении двоих малолетних детей, с 2014 года состоит в очереди, и по сей день его права не реализованы. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Нижегородской области, по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
Более того, Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Нижегородской области Айрату Ахметшину доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки.
Ранее мы сообщали, что Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту неправомерных действий в отношении несовершеннолетней слабослышащей школьницы в Нижегородской области.