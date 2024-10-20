Оззи Осборн был введен в Зал славы рок-н-ролла во второй раз

Британский рок-музыкант Оззи Осборн повторно попал в Зал славы рок-н-ролла. Впервые он удостоился этой чести в 2006 году, будучи участником группы Black Sabbath. Сейчас же артиста чествуют как сольного исполнителя.
Сидя на троне, украшенном огромными крыльями летучей мыши, Оззи Осборн произнес небольшую речь, пишет издание Louder.
Знаете что? Я сам не могу поверить, что нахожусь здесь. Позвольте мне сразу же поблагодарить вас, потому что я не собираюсь утомлять вас длинным затянутым ****** монологом. Я хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за включение меня в Зал славы рок-н-ролла за мою сольную работу. Огромное спасибо.
Оззи Осборн.
рок-музыкант.
Во время церемонии прошло небольшое трибьют-шоу Осборну. Билли Айдол, Jelly Roll и фронтмен Tool Мэйнард Джеймс Кинан исполнили по одной песне из его сольного творчества. За живую музыку на сцене отвечали гитаристы Закк Уайлд, Эндрю Уотт, Стив Стивенс и Вольфганг Ван Хален, а также басист Metallica Роберт Трухильо и барабанщик Red Hot Chili Peppers Чэд Смит.
Ранее экс-лидер метал-группы Sepultura Макс Кавалера признался, что вернулся в музыку по совету Оззи Осборна.