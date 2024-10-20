Оззи Осборн был введен в Зал славы рок-н-ролла во второй раз

Знаете что? Я сам не могу поверить, что нахожусь здесь. Позвольте мне сразу же поблагодарить вас, потому что я не собираюсь утомлять вас длинным затянутым ****** монологом. Я хотел бы поблагодарить всех, кто проголосовал за включение меня в Зал славы рок-н-ролла за мою сольную работу. Огромное спасибо.