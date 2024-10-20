В Новосибирске починили кабель, который оставил без света Локомотив-Арену

Специалистам удалось устранить серьезные повреждения электросетей на улице Фрунзе, из-за которых остался без света стадион Локомотив-Арена.
— Бригадам удалось завершить работы немного раньше запланированного срока. Электроснабжение потребителей полностью восстановлено, — сообщила пресс-служба АО «РЭС».
Ранее мы писали, что во время несогласованных работ возле стадиона Локомотив-Арена в Новосибирске была порвана кабельная линия. В результате спортивный объект и близлежащие дома остались без света.
Позже специалисты выявили, что повреждены оба головных кабеля. В этой связи, пришлось отсрочить подключение потребителей близлежащих микрорайонов. В итоге свет вернулся к ним примерно в 19 часов 30 минут по нск.