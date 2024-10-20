В Уфе задержали несовершеннолетних мотоциклистов без прав

Накануне, 19 октября, в Уфе задержали подростков, которые припарковали мотоциклы на тротуаре. По предоставленным в ГИБДД столицы Башкирии данным, это произошло на Верхнеторговой площади.
Установлено, что водителями оказались уфимцы 16−18 лет. Ни у кого из них не было прав на вождение мотоцикла.
Нарушителей отстранили от управления, а мотоциклы поместили на специализированную стоянку.
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