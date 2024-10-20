В Ростове-на-Дону водитель легковушки врезался в здание старинного особняка

На одной из улиц Нахичевани в Ростове-на-Дону произошло ДТП, после которого машина врезалась в старинный особняк. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях.
Судя по съемке, инцидент случился в районе Советской, 42/1. По всей видимости, в аварию попали две легковые машины. Обе получили повреждения, характерные для лобового столкновения.
Один из автомобилей с открытым капотом оказался на пешеходной аллее и, вероятно, зацепил стену здания. Существенного ущерба постройка не получила, а вот транспорт оказался довольно сильно поврежден.
Добавим, на Советской, 42/1 находится особняк Хатранова 1890 года постройки. Изначального дом принадлежал влиятельному роду Хатрановых, а потом семье Мазаевых. В годы советской власти здание было национализировано.