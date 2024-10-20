54,6% минских пенсионеров считают свое материальное положение средним, хорошим — 31,5%, а плохим 6,9%

Кроме того, специалист сообщил, что среди проблем, волнующих минских пенсионеров, для 10% оказался актуальным недостаток денег, одежды и бытовых вещей. При этом возглавляет мини-перечень состояние здоровья и получение медпомощи (36,9%), также упоминается дефицит общения (8,5%). При этом 36,9% опрошенных сказали, что не испытывают затруднений.