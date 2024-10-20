54,6% минских пенсионеров считают свое материальное положение средним, хорошим — 31,5%, а плохим 6,9%

54,6% минских пенсионеров считают свое материальное положение средним, а плохим — 6,9%, пишет агентство «Минск-новости», ссылаясь на результаты исследования о социальном самочувствии граждан пенсионного возраста, которое в сентябре 2024-го провел Институт социологии Национальной академии наук Беларуси. В телефонном исследовании участвовало 600 респондентов со всей республики. Их возраст — от 58 лет.
В частности, руководитель Центра оперативных исследований Института социологии кандидат социологических наук, доцент Александр Бельский сказал, опираясь на данный опроса:
— Пожилые минчане в основном довольны своим достатком. Средним его назвали чуть более половины респондентов (54,6%), хорошим — 31,5%. В сумме эти ответы составляют 86,1%, что свидетельствует о высокой степени удовлетворенности. Плохим свое материальное положение считают всего 6,9% участников исследования. Затруднились с ответом 7,0%.
Кроме того, специалист сообщил, что среди проблем, волнующих минских пенсионеров, для 10% оказался актуальным недостаток денег, одежды и бытовых вещей. При этом возглавляет мини-перечень состояние здоровья и получение медпомощи (36,9%), также упоминается дефицит общения (8,5%). При этом 36,9% опрошенных сказали, что не испытывают затруднений.
Тем временем МИД РФ сказал, что комфортные тарифы на связь между Беларусью и Россией введут с 1 января 2025 года.
А белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.
Еще стало известно, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?». А минчанин украл тележку с газетами, пока почтальон раскладывала прессу по почтовым ящикам.