Инцидент в Азовском районе Ростовской области взял на контроль глава СК

— Председатель Следкома России поручил доложить о результатах проверки в связи с информацией о противоправных действиях в отношении женщины и ее малолетнего сына. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает информационный центр СК РФ.