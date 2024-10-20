Инцидент в Азовском районе Ростовской области взял на контроль глава СК

Ситуацию с конфликтом между группой людей и жительницей Азовского района в Ростовской области взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин. Об этом стало известно сегодня, 20 октября.
— Председатель Следкома России поручил доложить о результатах проверки в связи с информацией о противоправных действиях в отношении женщины и ее малолетнего сына. Исполнение этого поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, — сообщает информационный центр СК РФ.
Ранее донские следователи начали процессуальную проверку из-за угроз расправой женщине и ее малолетнему сыну. Предварительно, причиной конфликта стала ссора двух детей.