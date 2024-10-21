В центре Челябинска отключат на четыре дня светофор

Как рассказывал «МК-Челябинск», 21 и 22 октября будет перекрыта парковка у железнодорожного вокзала. Это связано с прибытием «Поезда Победы». Напомним, он приезжает в Челябинскую область уже во второй раз. Южноуральцы смогут посетить десять тематических вагонов, посвященных Великой Отечественной войне. В прошлом году поезд останавливался в Магнитогорске, Аше и Усть-Катаве. Ознакомиться с экспозициями смогли более 13 тысяч южноуральцев.