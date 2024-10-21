Большинство уфимцев выступают против налога на бездетность

Среди жителей Уфы провели опрос на тему налога на бездетность. Инициатива, касающаяся этого вопроса, получила широкий резонанс в обществе. По данным сервиса SuperJob, большинство респондентов высказались против.
Так, 86 процентов опрошенных не поддерживают введения такого налога. Однозначно против ответили 59 процентов, скорее против — 27.
При этом женщины чаще мужчин выразили свое несогласие (89 процентов против 82). По их мнению, каждый должен сам решать, нужны ли ему дети.
Однозначно против налога выступили уфимцы до 34 лет (80 процентов). Противниками введения оказались те, кто зарабатывает до 50 тысяч рублей — таковых 64 процента.