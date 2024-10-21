В первый день новой недели в Ростове будет облачно и местами дождливо

При этом, как утверждают в Главном управлении МЧС по Ростовской области, в северо-восточных и южных районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). Спасатели настоятельно рекомендуют дончанам воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не выжигать сухую траву и камыш.