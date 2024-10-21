В первый день новой недели в Ростове будет облачно и местами дождливо

В понедельник 21 сентября в Ростове-на-Дону будет облачно, с прояснениями, местами возможен небольшой и умеренный дождь, следует из информации Ростгидромета.
По данным синоптиков, ночью и утром на территории отдельных районах Ростовской области опустится густой осенний туман.
Ветер будет дуть северо-западный и северный, со скоростью 6−11 м/с. Температура воздуха в ночные часы опустится до +3… +8 градусов Цельсия, при прояснениях возможны заморозки до −1 градуса. Это, преимущественно, на севере региона. В дневное время на Дону температура не поднимется выше +6… +11 градусов Цельсия.
При этом, как утверждают в Главном управлении МЧС по Ростовской области, в северо-восточных и южных районах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5-й класс). Спасатели настоятельно рекомендуют дончанам воздержаться от разведения костров, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнём, не бросать в лесу горящие спички и окурки, не выжигать сухую траву и камыш.
Ранее мы писали о том, что 21 октября в Ростовской области ожидаются первый снег и заморозки.