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Магнитная буря ожидается в Ростовской области 22 октября

22 октября в Ростове-на-Дону и области прогнозируют магнитную бурю уровня G-1.

Источник: Комсомольская правда

22 октября 2024 года в Ростове-на-Дону и по области ожидается слабая магнитная буря. Возмущения едва будут достигать самых низких показателей — уровня G1 и Кр-индекса 5. Эта информация указана на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

На графике видно, что неблагоприятный геомагнитный фон будет сохраняться примерно с 3 часов ночи до 6 часов утра. Потом произойдет резкий переход к нормальным значениям.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Ранее в донской столице фиксировали мощные магнитные бури уровня G-4 с Кр-индексом 8.

Метеозависимым людям, страдающим в подобные периоды, специалисты рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.