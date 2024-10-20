Магнитная буря ожидается в Ростовской области 22 октября

22 октября 2024 года в Ростове-на-Дону и по области ожидается слабая магнитная буря. Возмущения едва будут достигать самых низких показателей — уровня G1 и Кр-индекса 5. Эта информация указана на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.