В Геленджике скончался известный детский врач и почетный гражданин города Стефан Дубинин

«В Геленджике доктора не просто уважали, его любили. Он так долго работал, что лечил детей и внуков своих первых пациентов. Был очень добрым и открытым человеком, никогда и никому не отказывал в помощи и совете», — написала заместитель главы города Янина Скорикова.