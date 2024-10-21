В Геленджике скончался известный детский врач и почетный гражданин города Стефан Дубинин

20 октября в Геленджике скончался почетный гражданин города и известный детский врач Стефан Васильевич Дубинин. Ему было 87 лет.
Стефан Дубинин переехал на курорт в 1966 году. Карьеру в медицине он начал с должности врача-педиатра геленджикского горздравотдела. Работал заведующим детской поликлиникой, главврачом детской горбольницы, замглаврача детской горбольницы. В общей сложности системе здравоохранения Стефан Дубинин отдал 46 лет жизни.
«В Геленджике доктора не просто уважали, его любили. Он так долго работал, что лечил детей и внуков своих первых пациентов. Был очень добрым и открытым человеком, никогда и никому не отказывал в помощи и совете», — написала заместитель главы города Янина Скорикова.