Олбани
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Геленджике скончался известный детский врач и почетный гражданин города Стефан Дубинин

Бывшему главврачу детской больницы было 87 лет.

Источник: соцсети

20 октября в Геленджике скончался почетный гражданин города и известный детский врач Стефан Васильевич Дубинин. Ему было 87 лет.

Стефан Дубинин переехал на курорт в 1966 году. Карьеру в медицине он начал с должности врача-педиатра геленджикского горздравотдела. Работал заведующим детской поликлиникой, главврачом детской горбольницы, замглаврача детской горбольницы. В общей сложности системе здравоохранения Стефан Дубинин отдал 46 лет жизни.

«В Геленджике доктора не просто уважали, его любили. Он так долго работал, что лечил детей и внуков своих первых пациентов. Был очень добрым и открытым человеком, никогда и никому не отказывал в помощи и совете», — написала заместитель главы города Янина Скорикова.