Министр труда сказала, чем белорусских пенсионеров заинтересуют работать дольше

— Мы хотим их заинтересовать более продолжительной работой на своем рабочем месте и выплачивать пенсию в полном объеме. На эту меру будет направлено из бюджета фонда (Фонда соцзащиты населения. — Ред.) порядка 80 миллионов рублей, — сказала министр.