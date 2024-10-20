Министр труда сказала, чем белорусских пенсионеров заинтересуют работать дольше

Министр труда и соцзащиты Наталия Павлюченко сказала, чем заинтересуют белорусских пенсионеров работать дольше. Ее слова передает телеканал «Беларусь 1».
— Мы хотим их заинтересовать более продолжительной работой на своем рабочем месте и выплачивать пенсию в полном объеме. На эту меру будет направлено из бюджета фонда (Фонда соцзащиты населения. — Ред.) порядка 80 миллионов рублей, — сказала министр.
Глава Минитруда и соцзащиты напомнила, что пенсия ограничивается индивидуальным пенсионным коэффициентом — 1,3. И добавила:
— У кого-то от минимального значения, у некоторых доходит до порядка 490 рублей. Поэтому действительно запрос на эту меру есть. Мы посмотрели, в каких отраслях работают мужчины, женщины.
Также в эфире телеканала добавили, что из более чем 446 тысяч работающих пенсионеров порядка четверти (110 тысяч) имеют ограничения при начислении.
Кстати, 54,6% минских пенсионеров считают свое материальное положение средним, а плохим — 6,9%.
Тем временем МИД РФ сказал, что комфортные тарифы на связь между Беларусью и Россией введут с 1 января 2025 года.
А белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.
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