Волгоградцы делают ремонт в среднем раз в семь лет

По данным экспертов, большинство волгоградцев обновляют свое жилье раз в семь лет. Каждый третий респондент делает ремонт раз в пять лет, каждый четвертый — раз в 10 лет или раз в два-три года. Всего 8% участников опроса прошенных ежегодно меняют интерьер, а 10% более 20 лет ничего не меняли. К регулярным изменениям обстановки обычно склонны молодые люди от 18 до 24 лет.
Самые популярные стилевые направления — минимализм (44%) и лофт (21%). На третьем месте расположился скандинавский стиль (20%). Наименее любимый волгоградцами стиль — кантри (2%).
Более трети респондентов разрабатывают дизайн лично, и только каждый восьмой обращается за помощью к профессионалам в этой сфере.
Специалисты отметили, что больше половины опрошенных делают ремонт вместе с близкими. Услугами ремонтных бригад пользуются 19% респондентов, 9% делают ремонт в одиночку, а 18% работают вместе с нанятой бригадой.
Самыми нежеланными предметами в интерьере участники опроса назвали ковры на стенах. Против них выступили 65%, и, что интересно, женщины не любят их больше, чем мужчины: 71% против 53%. Второе место заслужили советские стенки (57%), а третье — обои с аляпистым рисунком, их не любит половина всех опрошенных.
Всего 2% волгоградцев делают ремонт, чтобы «быть в тренде». Большинство не гонятся за модой, им важнее повысить уровень комфорта, освежить отделку и избавиться от износившейся мебели.