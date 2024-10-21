Волгоградцы делают ремонт в среднем раз в семь лет

По данным экспертов, большинство волгоградцев обновляют свое жилье раз в семь лет. Каждый третий респондент делает ремонт раз в пять лет, каждый четвертый — раз в 10 лет или раз в два-три года. Всего 8% участников опроса прошенных ежегодно меняют интерьер, а 10% более 20 лет ничего не меняли. К регулярным изменениям обстановки обычно склонны молодые люди от 18 до 24 лет.