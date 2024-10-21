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Исследование: долгий сон на выходных снижает риск развития слабоумия

МИНСК, 20 окт — Sputnik. Долгий сон на выходных снижает риск развития деменции на 74%, таковы результаты исследования, опубликованного в журнале Sleep and Breathing.

Источник: Sputnik.by

Исследовательские работы проводила группа ученых из Национальной больницы Тайваньского университета в Тайбэе, они продолжались два года, в них приняли участие 215 мужчин и женщин в возрасте старше 65 лет.

Участники вели дневники сна и носили специальные устройства — акселерометры, которые распознают движение и фиксируют время сна.

Затем собранные данные ученые сопоставили с тем, были ли замечены у человека признаки ранней деменции (снижение когнитивных способностей, мышления, внимания и другие) или их не наблюдалось.

Оказалось, что примерно половина участников, чтобы компенсировать недостаток сна в течение недели, позволяла себе подольше поспать на выходные. И у них риск развития деменции был на 74% ниже, чем у тех, кто так не делал.

Хотя ученые подчеркнули, что для установления достоверных связей между продолжительностью сна на выходные и риском развития деменции необходимы дополнительные исследования, они тем не менее отметили, что дополнительный сон может способствовать восстановлению нейронных связей и уменьшению воспалительных процессов, которые связаны с ухудшением когнитивных функций.

здоровье