Экс-глава банка «Открытие» обвиняется в выдаче кредита своей фирме

Сейчас Ромаеву 53 года. По данным СМИ, он проживает в Монако. У него также есть гражданство Кипра. Из России банкир уехал в 2020 году, когда Басманный суд заочно арестовал экс-совладельца группы «Открытие» Бориса Минца по делу о растрате 34 млрд рублей из средств банка «ФК Открытие».