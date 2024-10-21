Новшества транспортного налога в Беларуси: льгота для военных, плюс три года для дорогих автомобилей, кому налог не начислят

Транспортный налог для дорогих новых автомобилей, введенный в Беларуси в 2024 году (напоминаем, ставка по нему в 10 раз выше обычной — здесь об этом подробнее) также претерпит изменения. Планируется с 1 января 2025 исключить посыл о том, что дорогое авто повышенной комфортности должно быть не старше трех лет.