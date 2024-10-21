Новшества транспортного налога в Беларуси: льгота для военных, плюс три года для дорогих автомобилей, кому налог не начислят

В Беларуси готовятся изменения в Налоговый кодекс, документ размещен на Национальном правовом интернет-портале. Новшества ожидают в том числе и плательщиков транспортного налога, а это сотни тысяч автомобилистов, владельцев личных авто.
Так, например, расширен список льготников по транспортному налогу. По информации Министерства по налогам и сборам Беларуси, транспортный налог не платят владельцы авто, которые сняли их с учета до 1 июля 2021-го, те, у кого машины угнали, те, чьи авто обращены в доход государства, а также автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами.
Планируется, что этот ряд льготников пополнят военнослужащие срочной военной службы, а также те, кто проходит альтернативную службу.
Транспортный налог для дорогих новых автомобилей, введенный в Беларуси в 2024 году (напоминаем, ставка по нему в 10 раз выше обычной — здесь об этом подробнее) также претерпит изменения. Планируется с 1 января 2025 исключить посыл о том, что дорогое авто повышенной комфортности должно быть не старше трех лет.
Число лет, прошедших с года выпуска такого автомобиля, для применения увеличенной ставки будет указано в перечне, определяемом правительством.
Прописан порядок исчисления налога. Так, он не будет начисляться с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором автомобиль снят с учета, разбился и не может быть восстановлен или же обращен в доход государства.
Факт прекращения существования автомобиля должен быть подтвержден документами, которые и надо представить в налоговую.
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