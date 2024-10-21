Что можно и нельзя делать в Пелагеин день 21 октября на Починки

Не рекомендуется грустить, чтобы не привнести в свою жизнь печальные новости. Запрещено ходить на свидание с незнакомым человеком. Считалось, что он может оказаться обманщиком. Под запретом рубка дров. Это может спровоцировать неприятности, а также болезни суставов.