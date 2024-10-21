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Что можно и нельзя делать в Пелагеин день 21 октября на Починки

Узнали, что можно и нельзя делать 21 октября, когда отмечают Пелагеин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 21 октября вспоминает святую Пелагию Антиохийскую. В народе принято отмечать Пелагеин день. Есть также название — Починки. Согласно приметам, с названного дня занимались ремонтом одежды. Однако у праздника существует еще одно название — Пелагея Ознобица. Сичталось, что с 21 октября все сильнее холода, что начинает знобить.

Что нельзя делать 21 октября

Не рекомендуется грустить, чтобы не привнести в свою жизнь печальные новости. Запрещено ходить на свидание с незнакомым человеком. Считалось, что он может оказаться обманщиком. Под запретом рубка дров. Это может спровоцировать неприятности, а также болезни суставов.

Что можно делать 21 октября

По традиции, с указанной даты было принято доставать зимнюю одежду и заниматься ее ремонтом. В случае необходимости, покупали также новые вещи. Пелагеин день старались проводить в хорошем настроение.

Согласно приметам, звезды, которые ярко сияют на небе, предвещают хорошую погоду. В том случае, если до 21 октября с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно. Низко плывущие облака предупреждают про мороз.

Ранее белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября.

Кстати, Белстат составил среднестатистический портрет отца в Беларуси.

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