Что можно и нельзя делать в Пелагеин день 21 октября на Починки

Православная церковь 21 октября вспоминает святую Пелагию Антиохийскую. В народе принято отмечать Пелагеин день. Есть также название — Починки. Согласно приметам, с названного дня занимались ремонтом одежды. Однако у праздника существует еще одно название — Пелагея Ознобица. Сичталось, что с 21 октября все сильнее холода, что начинает знобить.
Не рекомендуется грустить, чтобы не привнести в свою жизнь печальные новости. Запрещено ходить на свидание с незнакомым человеком. Считалось, что он может оказаться обманщиком. Под запретом рубка дров. Это может спровоцировать неприятности, а также болезни суставов.
По традиции, с указанной даты было принято доставать зимнюю одежду и заниматься ее ремонтом. В случае необходимости, покупали также новые вещи. Пелагеин день старались проводить в хорошем настроение.
Согласно приметам, звезды, которые ярко сияют на небе, предвещают хорошую погоду. В том случае, если до 21 октября с березы не опали все листья, то снег выпадет поздно. Низко плывущие облака предупреждают про мороз.
Ранее белорусский синоптик Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября.
Кстати, Белстат составил среднестатистический портрет отца в Беларуси.
А еще белорусы увидят звездопад Ориониды в ночь на 21 октября.