«Не должны оставлять в соцсетях неуважительные комментарии в адрес учителей или одноклассников». Какие пункты появятся в правилах для белорусских школьников и родителей

Стало известно, какие пункты появятся в сводах правил для белорусских школьников и родителей. Над ними работают специалисты Министерство образования и Академия образования. Об этом пишет sb.by.
В каждом списке будет по десять правил плюс преамбула. Касаться правила будут учащихся и родителей от первого до одиннадцатого классов. Это, своего рода, изложение ряда положений Кодекса об образовании Беларуси. Напомним, ранее, в 2022-м, появились 10 золотых правил педагога, которые с 1 сентября вывесили во всех школах Беларуси.
Объем новых документов — около двух страниц текста, рассказала изданию начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.
— Мы хотим показать, что учитель — ученик — родитель являются активными участниками образовательного процесса, — пояснила суть новшеств Каржова. — При этом акцент делаем на учителе, все-таки он основной в учреждении образования. Школьники, родители должны уважать честь и достоинство педагога. Ученик — равноправный участник, мнение которого ценят и к нему прислушиваются, родители и педагоги — главные партнеры как в воспитании, так и в обучении.
Уже известно, что правилах для учеников пропишут добросовестную учебу, стремление к знаниям, патриотизм, активное участие в жизни школы, деловой стиль одежды, общечеловеческие ценности. А также соблюдение правил поведения в интернет-пространстве.
— В правилах также пропишем, что учащиеся не должны оставлять в соцсетях неуважительные комментарии в адрес учителей или одноклассников. Важно избегать резких оценок, не размещать видео и фотографии, которые компрометируют других людей. Но никто не запрещает снять совместный креативный ролик с педагогами с их согласия, — сказал sb.by замначальника Центра социальной, воспитательной и идеологической работы Академии образования Юрий Емельяненко.
Кстати, министр труда сказала, чем заинтересуют белорусских пенсионеров работать дольше. А 54,6% минских пенсионеров считают свое материальное положение средним, а плохим — 6,9%.
Тем временем МИД РФ сказал, что комфортные тарифы на связь между Беларусью и Россией введут с 1 января 2025 года.
А белорусский синоптик Дмитрий Рябов сказал про тепло до +16 на неделе с 21 по 27 октября 2024-го.
Еще стало известно, что мошенники могут угрожать белорусам рассылкой опасных файлов с вопросом «Это ты на фото?». А минчанин украл тележку с газетами, пока почтальон раскладывала прессу по почтовым ящикам.