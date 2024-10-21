«Не должны оставлять в соцсетях неуважительные комментарии в адрес учителей или одноклассников». Какие пункты появятся в правилах для белорусских школьников и родителей

— Мы хотим показать, что учитель — ученик — родитель являются активными участниками образовательного процесса, — пояснила суть новшеств Каржова. — При этом акцент делаем на учителе, все-таки он основной в учреждении образования. Школьники, родители должны уважать честь и достоинство педагога. Ученик — равноправный участник, мнение которого ценят и к нему прислушиваются, родители и педагоги — главные партнеры как в воспитании, так и в обучении.