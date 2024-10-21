Модных сезон: Киркоров с редким чемоданом, Седокова с хитом из «нулевых»

Российский модельер Юлия Янина, известная кутюрными показами в столице Франции, приехала в Москву и устроила встречу с узким кругом прессы в отеле Savoy, а в «Метрополе» ее коллега Игорь Чапурин отдыхал на закрытой вечеринке музыкального лейбла под хиты Анны Седоковой и Миши Марвина. Филипп Киркоров интриговал публику редким чемоданчиком Louis Vuitton на гала-ужине премии «Виктория». А Елизавета Базыкина, Ксения Бородина и Зара изучали новое модное пространство на Патриарших. «Известия» — о светских событиях прошлой недели.
Утро среды 16 октября столичные светские журналисты начали в отеле Savoy, где для них устроила прием Юлия Янина — основатель и креативный директор YANINA Couture, с которой многие собравшиеся впервые имели честь побеседовать лично. Большую часть времени дизайнер проводит в Европе, где ее творчество хорошо известно. Модный дом в 2022-м закрывал Неделю высокой моды в Париже. В следующем году он вновь представил кутюрную коллекцию, но за рамками официального расписания. Сейчас готовится к следующему шоу.
Какой будет будущая коллекция пока не раскрывается, но дизайнер показала гостям свои предыдущие работы и рассказала о сотрудничестве с зарубежными звездами. Например, на 10-м благотворительном вечере фонда Global Gift Foundation, который проходил весной в разгар Каннского фестиваля, в платье от YANINA Couture блистала звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория. В портфолио дизайнера также Дженнифер Лопес, Леди Гага, Джиджи Гадид, Эмили Блант, Мерьем Узерли и многие другие знаменитости. Журналистам Юлия рассказала, что сейчас интерес зарубежных звезд снова растет после того, как несколько лет сотрудничество с российскими брендами заграницей поставили на стоп.
На память о встрече дизайнер подарила гостям эксклюзивные косметички, а редактору телеграм-канала Vogue-religion Владимиру Снежину, который выразил сожаление, что модный дом не делает мужские костюмы, достался последний экземпляр шелкового шарфа — обновку вечером того же дня он гордо выгуливал на гала-ужине премии «Виктория».
Традиционное препати музыкальной премии «Виктория» собрало в стенах Live Арены в среду вечером главных звезд индустрии.
— Если бы я знал рецепт хита, то сам бы выдавал их ежедневно, — рассуждал Филипп Киркоров. — Звезды, талант, труд, удача, стечение обстоятельств, правильное настроение и даже правильная дверь — тут все должно сойтись. У меня часто бывало, когда я думал, что песня станет хитом, а она не пошла. Но было и наоборот, когда я не верил, а композиция выстреливала. Если же говорить про мои песни, то главными своими хитами я считаю «Единственную мою», «Жестокую любовь», ну и «Зайка моя».
Больше музыки прессу заинтересовал редкий чемоданчик Louis Vuitton, с которым вышел поп-король. Говорят, такой есть только у него и сына Уила Смита. Среди гостей также были Михаил Шуфутинский, Стас Михайлов, Севиль, Диана Гурцкая, Люся Чеботина, Яна Рудковская, Егор Крид, Станислав Ярушин и многие другие. Гала-ужин дал официальный старт голосованию за будущих лауреатов премии, проявивших себя в 2023—2024 годах. Жюри предстоит оценить более 700 работ, представленных в 13 номинациях. В рамках вечера прошла традиционная жеребьёвка, в ходе которой были определены семь членов счётной комиссии, ответственных за контроль голосов и подведение итогов. Награждение состоится 1 марта 2025 года.
На следующий день, в четверг 17 октября, герои светской хроники устремились на Патриаршие — на вечеринку по случаю открытие флагманского бутика Say No More. Основательница бренда Кристина Лисовец-Касап встречала гостей черной икрой, знакомила с новой коллекцией, вдохновленной индийскими мотивами. А одна из примерочных этим вечером работала в формате secret room — там можно было сделать тату со специально созданными по случаю эскизами. Среди гостей была актриса Елизавета Базыкина. Звезда сериалов «Комбинация» и «Слово пацана» сейчас одна из самых желанных персон на светских мероприятиях. На вечеринке отметились телеведущая Ксения Бородина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, певица Зара и другие.
Тем же вечером в «Метрополе», одном из старейших отелей Москвы, собрались звезды гостиничного бизнеса. Им презентовали «Академию гостеприимства», учиться в которой будут те, от кого зависит сервис и удобства. Искусствоведы расскажут об архитектуре, живописи, литературе, кино, музыке. В программе лекции о Климте и Да Винчи, экскурсии по Золотому кольцу, презентации от ведущих отельеров и билеты в театр.
Мастерство гостеприимства там демонстрировали в субботу 19 октября. Светскую публику пригласили бар «Шаляпин» в «Метрополе». Поводом стала презентация музыкального лейбла Omedia!. Хэдлайнером закрытой вечеринки стала Анна Седокова. Она исполнила свои современные песни, а завершила выступление нетленным хитом «Не оставляй меня, любимый», который не оставил равнодушным никого из присутствующих — пели хором, едва не перекрикивая друг друга. Эстафету принял Миша Марвин, а после публика отдалась танцам под DJ-сет Андрея Захарова. Среди прочих гостей на танцполе был замечен модельер Игорь Чапурин.