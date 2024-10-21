Модных сезон: Киркоров с редким чемоданом, Седокова с хитом из «нулевых»

— Если бы я знал рецепт хита, то сам бы выдавал их ежедневно, — рассуждал Филипп Киркоров. — Звезды, талант, труд, удача, стечение обстоятельств, правильное настроение и даже правильная дверь — тут все должно сойтись. У меня часто бывало, когда я думал, что песня станет хитом, а она не пошла. Но было и наоборот, когда я не верил, а композиция выстреливала. Если же говорить про мои песни, то главными своими хитами я считаю «Единственную мою», «Жестокую любовь», ну и «Зайка моя».