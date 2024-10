Модных сезон: Киркоров с редким чемоданом, Седокова с хитом из «нулевых»

На следующий день, в четверг 17 октября, герои светской хроники устремились на Патриаршие — на вечеринку по случаю открытие флагманского бутика Say No More. Основательница бренда Кристина Лисовец-Касап встречала гостей черной икрой, знакомила с новой коллекцией, вдохновленной индийскими мотивами. А одна из примерочных этим вечером работала в формате secret room — там можно было сделать тату со специально созданными по случаю эскизами. Среди гостей была актриса Елизавета Базыкина. Звезда сериалов «Комбинация» и «Слово пацана» сейчас одна из самых желанных персон на светских мероприятиях. На вечеринке отметились телеведущая Ксения Бородина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Дарья Коробова, певица Зара и другие.