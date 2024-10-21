В Краснодарском крае учеников заставили сыграть концерт на кладбище

В Геленджике руководитель музыкальной школы организовала выступление детского ансамбля на кладбище в честь ушедшего из жизни бывшего преподавателя учреждения. Об этом сообщает «Регнум».
Директор попросила исполнить концертную программу на ложках, чтобы отдать дань памяти учителю.
Юные музыканты после мероприятия признались, что их потрясла такая необычная поездка. Несмотря на это, директор подчеркнула, что любой неудовлетворенный может выйти из состава ансамбля.
Ранее в поселке Лучегорск Приморского края завели дело об административном правонарушении в отношении педагога местной школы, которая заставляла учеников заниматься физкультурой в костюмах химзащиты. В прокуратуре сочли такие методы воспитания недопустимыми и опасными для детей.