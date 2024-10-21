Британская писательница Роулинг дважды отказывалась от пэрского титула

Британская писательница Джоан Роулинг уже дважды отказывалась от титула пэра. Об этом автор книг о Гарри Поттере рассказала на своей странице в социальной сети X* (бывшая Twitter).
Она заявила, что говорить об этом считается дурным тоном. Однако писательница на самом деле не захотела обладать титулом. Отказ был озвучен при тори и лейбористах.
«Если бы мне предложили пэрство в третий раз, я бы все равно не приняла его», — написала Роулинг.
Отметим, что пэрство — это система дворянских званий. Когда человек получает его, то становится пэром.
Титул присваивается на всю жизнь. Пэры могут заседать в парламенте, имеют доступ к королевской особе и не подвергаются гражданскому аресту. При получении статуса человека начинают именовать «лордом» или «леди».
Ранее сообщалось, что в рейтинге книг, ради которых россияне жертвуют сном, оказалась серия произведений о Гарри Поттере. История занимает второе место в списке после китайского фэнтези «Благословение небожителей» Мосяна Тунсю.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.