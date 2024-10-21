WSJ: кнопочные гаджеты способны вытеснить сенсорные экраны

Кнопочные устройства неожиданно стали популярными и могут заменить сенсорные экраны, которые постепенно теряют актуальность. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Издание акцентировало внимание на 16-й модели iPhone. Хотя компания Apple много лет стремилась оснастить свои смартфоны исключительно сенсорными экранами без физических кнопок, в этом новом iPhone появилась специальная клавиша для работы с камерой. Компания объяснила это решением возродить «узнаваемое, тактильное ощущение клавиш», столь любимое пользователями.
Кнопки вновь начали набирать популярность в области электронных книг и бытовой электроники, отмечается в публикации. Это явление уже получило собственное название — re-buttonization. Одной из причин возврата к кнопкам является безопасность. Физические элементы особенно важны в ситуациях, когда нужно минимально отвлекаться от дороги, что актуально во время вождения автомобиля.
Кроме того, кнопочное управление проще. Эксперты заявляют, что людям иногда удобнее выполнять определенные действия вручную, не отвлекаясь на экран. Вдобавок, кнопочные устройства обходятся дешевле в производстве по сравнению с сенсорными.
Ранее сообщалось, что жители Соединенных Штатов начали массово менять смартфоны на обычные кнопочные телефоны. С таких телефонов можно только звонить и писать сообщения.