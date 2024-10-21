WSJ: кнопочные гаджеты способны вытеснить сенсорные экраны

Кнопки вновь начали набирать популярность в области электронных книг и бытовой электроники, отмечается в публикации. Это явление уже получило собственное название — re-buttonization. Одной из причин возврата к кнопкам является безопасность. Физические элементы особенно важны в ситуациях, когда нужно минимально отвлекаться от дороги, что актуально во время вождения автомобиля.