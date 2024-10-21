Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 21 октября 2024

Погода в Иркутске 21 октября 2024 обещает быть без осадков. Как сообщили синоптики Иркутского Гидрометцентра, днем потеплеет до +5 градусов. При этом ночью уже держатся минусовые температуры.
Погода в Иркутске 21 октября 2024
— Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер днём юго-восточный 4−9 м/с. Температура ночью −3…-5, днём +3…+5 градусов, — поделились в метеобюро.
Что касается погоды в других частях региона, то ночью температуры опустятся до −9…-14. Днем воздух прогреется до +1…+6.
Ветер в районах Иркутской области будет преобладать юго-восточный с порывами до 14 м/с. В северо-западных районах возможен снег и мокрый снег.