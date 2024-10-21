Актриса Дженнифер Лоуренс во второй раз станет матерью

Актриса Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка. Информацию озвучило издание Vogue со ссылкой на представителя знаменитости.
По данным СМИ, звезда Голливуда находится уже на внушительном сроке. На одном из мероприятий в Лос-Анджелесе она вышла на публику в обтягивающей футболке. В таком наряде ее живот уже был достаточно заметен.
Напомним, что Лоуренс находится в браке с галеристом Куком Марони. Они женаты пять лет и имеют двухлетнего сына.
Актриса считается одной из самых скрытных знаменитостей и не делится подробностями своей личной жизни. Так, например, она долгое время скрывала пол и имя своего первого ребенка.
Ранее актриса Мария Кожевникова опровергла слухи о том, что она якобы ждет ребенка. По ее словам, она пока не отошла от четвертой беременности.