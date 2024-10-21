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Актриса Дженнифер Лоуренс во второй раз станет матерью

Звезда Голливуда считается самой скрытной актрисой, которая не любит распространяться о своей личной жизни.

Источник: Аргументы и факты

Актриса Дженнифер Лоуренс ждет второго ребенка. Информацию озвучило издание Vogue со ссылкой на представителя знаменитости.

По данным СМИ, звезда Голливуда находится уже на внушительном сроке. На одном из мероприятий в Лос-Анджелесе она вышла на публику в обтягивающей футболке. В таком наряде ее живот уже был достаточно заметен.

Напомним, что Лоуренс находится в браке с галеристом Куком Марони. Они женаты пять лет и имеют двухлетнего сына.

Актриса считается одной из самых скрытных знаменитостей и не делится подробностями своей личной жизни. Так, например, она долгое время скрывала пол и имя своего первого ребенка.

Ранее актриса Мария Кожевникова опровергла слухи о том, что она якобы ждет ребенка. По ее словам, она пока не отошла от четвертой беременности.