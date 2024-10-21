Синоптики обрадовали, что в Иркутске на неделе с 21 по 27 октября потеплеет до +10

Иркутян ждут отличные выходные. Небесная канцелярия подарит сибирякам еще пару теплых деньков. В субботу, как сообщает Гидрометцентр России, в Иркутске будет самый теплый на этой неделе день. И хотя в ночные часы до −2, зато днем температура воздуха поднимется до +10 градусов, и это без сильного ветра, и без дождя. Что тут говорить, скорее планируйте прогулки на свежем осеннем воздухе.