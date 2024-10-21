Синоптики обрадовали, что в Иркутске на неделе с 21 по 27 октября потеплеет до +10

Погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 октября принесет сибирякам небольшой приятный подарок — в городе на Ангаре снова потеплеет до +10 градусов. Тепло будет приходить постепенно, так в понедельник, 21 числа, в областном центре воздух прогреется пока только до +5 градусов. Об этом КП-Иркутск сообщили в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
— Погода в Иркутске 21 октября ожидается без существенных осадков, днем подует юго-восточный ветер со скоростью 4−9 м/с, — рассказали в Иркутском Гидрометцентре. — Днем в понедельник ждем температурных показателей до +3…+5 градусов.
По данным Гидрометцентра России, в ночь на вторник в столице Приангарья похолодает до −1 градуса. Погода обещается облачная, но без осадков. Днем 22 октября небо все также окажется затянутым облаками, но температура воздуха поднимется уже до +8 градусов.
— Ночью 23 октября в Иркутске прогнозируем облачную погоду без осадков и до −2 градусов, — сообщают метеорологи. — Днем в среду также облачно, без осадков и до +5 градусов.
Ночь четверга обещает быть самой холодной на этой неделе. Столбики уличных термометров опустятся до −3 градусов. Однако, уже днем 24 октября из-за облаков станет выглядывать солнышко и прогреет воздух до +7 градусов. В течение суток ни дождя, ни снега синоптики не обещают.
В ночь на 25 число в Иркутске снова прогнозируют отрицательные температуры воздуха: до −1 градуса, облачно с прояснениями и без осадков. Не будет осадков и днем в пятницу. В последний будний день потеплеет до +9.
Иркутян ждут отличные выходные. Небесная канцелярия подарит сибирякам еще пару теплых деньков. В субботу, как сообщает Гидрометцентр России, в Иркутске будет самый теплый на этой неделе день. И хотя в ночные часы до −2, зато днем температура воздуха поднимется до +10 градусов, и это без сильного ветра, и без дождя. Что тут говорить, скорее планируйте прогулки на свежем осеннем воздухе.
В воскресенье, 27 октября, метеорологи также обещают вполне благоприятную для вылазок на природу погоду. По данным портала Гиметео, в областном центре ночью −1, днем до +8, малооблачно и без осадков.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 21 по 27 октября.