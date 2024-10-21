Yle: дети из Финляндии побывали в лагере «Артек»

Финские школьники побывали на интернациональной программе в лагере «Артек». Об этом сообщает газета Yle.
Август 2024 года ознаменовался завершением восьмой международной смены под названием «Артек собирает друзей». По информации с сайта лагеря, в смене участвовали более 3 тысяч детей со всех уголков России, а также дети из 60 разных стран мира.
Дети из-за границы смогли приехать на смену благодаря международному конкурсу «Люди Артека», в рамках которого победители получают бесплатные путевки. В 2024 году конкурс позволил 248 учащимся, включая учеников из Германии, Франции и Швеции, попасть в лагерь. Среди этих счастливчиков оказались и шесть финских школьников.
Ранее первая группа детей из России отправилась в аналог «Артека» в КНДР в конце июля. Смена «Сондовон» пришлась на конец июля — с 24 июля по 2 августа.